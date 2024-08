L'Inter è al lavoro per chiudere l'affare Tomas Palacios con l'Independiente Rivadavia. Detto dell'arrivo in Italia dell'agente che ha il mandato per l’Europa per la cessione del classe 2003 (qui la nostra esclusiva), nel belpaese oggi sono attesi anche i dirigenti del club argentino per trovare la quadra economica definitiva con la controparte dopo l'offerta da 6-7 milioni di euro. Nonostante sia tesserato col Talleres, infatti, il giocatore è in prestito fino a dicembre alla Lepra, che ha il diritto di riscatto al 50%. Lo riporta Cesar Luis Merlo, giornalista argentino.

🚨Dirigentes de Independiente Rivadavia y el director deportivo Sebastián Peratta viajarán hoy a Italia para buscar cerrar el traspaso de Tomás Palacios al Inter.

*️⃣La oferta oscila los €6/7M. Si bien su pase es de Talleres, está a préstamo hasta diciembre en La Lepra, que tiene… pic.twitter.com/vOp4IgMK7j — César Luis Merlo (@CLMerlo) August 20, 2024

