Rispondendo al sondaggio lanciato su Instagram da Lele Adani, per promuovere l'appuntamento con “Viva el Futbol” su Twitch, Antonio Cassano ha fatto un suo pronostico sulla lotta scudetto che sarà nella Serie A 2024-25: "Col mercato ancora aperto, oggi metto l'Inter in pole position. Come seconda occhio alla Roma", ha dichiarato a sorpresa FantAntonio.

