Il Porto cade 3-2 sul campo dell'Arouca nel Monday Night della 22esima giornata del campionato portoghese. Pronti-via e la squadra di Sergio Conceicao si trova in svantaggio dopo appena 1', colpita da Rafa Mujica. E' il presagio di una serata complicata, anche se Evanilson prova a raddrizzarla subito trasformando un calcio di rigore al 9'. E' un fuoco di paglia perché i padroni di casa trovano il sorpasso alla mezzora con Cristo Gonzalez, anche lui abile dal dischetto. Nella ripresa arriva il tris con Jason al 60', otto giri d'orologio prima dell'ingresso in campo di Mehdi Taremi, promesso sposo dell'Inter, che domani è atteso a Milano per sostenere le visite mediche per conto proprio dei nerazzurri. Non succede nulla fino all'86', quando Francisco Conceicao trova la rete che accorcia le distanze fissando il punteggio definitivamente sul 3-2.

