Rialza la testa il Napoli di Francesco Calzona che all'U-Power Stadium rischia davvero di toccare il fondo ma poi torna a sciorinare una prestazione importante riuscendo alla fine a sbancare il campo di Monza col punteggio di 4-2. I presupposti della giornata non sono dei migliori per i campioni d'Italia uscenti, tra la contestazione dei propri tifosi e un primo tempo difficile dove si fa fatica ad assorbire il colpo del vantaggio dei brianzoli firmato da Milan Djuric al nono minuto con un gran stacco di testa a eludere la fin troppo morbida marcatura di Juan Jesus.

Ma nella ripresa, il Napoli scende in campo con tutto un altro volto: nei primi sedici minuti, Victor Osimhen e compagni si esibiscono praticamente ai livelli straordinari visti la scorsa stagione e nel giro di sei minuti bucano Michele Di Gregorio per tre volte, con il volo in area del nigeriano poi con due eurogol trovati praticamente dalla stessa posizione prima da Matteo Politano poi da Piotr Zielinski, che dà ragione alle sensazioni di Calzona tornando alla rete dopo diverso tempo. Andrea Colpani prova a scuotere i suoi trovando il 3-2 a un giro di lancetta dalla conclusione del polacco, a chiudere i conti però ci pensa dopo altri sei minuti l'appena entrato Giacomo Raspadori. Alla fine, è grande festa per il Napoli, coi tifosi che dalla contestazione passano ai cori di giubilo. Napoli che ritorna davanti alla Lazio in classifica.

