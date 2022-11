Hakan Calhanoglu festeggia sui social network il largo successo in casa contro il Bologna. "Una cosa è certa, noi non molliamo mai", ha scritto il centrocampista turco su Instagram la mattina dopo la vittoria a cui ha partecipato con un assist da calcio d'angolo per la terza rete e con la trasformazione del rigore per il 5-1 momentaneo.