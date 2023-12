Non c'è solo il nome di Piotr Zielinski tra i profili in scadenza nel mirino dell'Inter per la prossima stagione. Per la difesa piace Tiago Djalò del Lille, mentre per l'attacco l'obiettivo è Mehdi Taremi del Porto. Secondo Tuttosport non è da escludere che l'Inter possa provare ad affondare il colpo per il bomber iraniano anche a gennaio se avesse necessità tecniche, ma al momento i portoghesi non lo vogliono lasciar andare e quindi la pista più probabile è legata all'estate.

TS parla poi anche delle ultimi voci legate ad Alex Meret, in scadenza col Napoli che però ha un'opzione in proprio favore da esercitare entro giugno per allungare l'accordo fino al 2025. Se non riscatterà Emil Audero dalla Sampdoria, allora l'Inter in estate cercherà un portiere da affiancare a Sommer: i profili individuati da quotidiano sono quelli di Bento dell'Athletico Paranaense e di Stefano Turati, portiere del Frosinone in prestito dal Sassuolo.

