Non si sono mai sopite del tutto le voci di cessione del club da parte di Suning, ma al momento piovono più smentite che conferme. "Nonostante le difficoltà economiche dovute alle restrizioni del governo cinese e rumors e sondaggi ricevuti da fondi mediorientali e statunitensi, la famiglia Zhang per ora non vuole mollare - si legge oggi su Tuttosport - Il settlement agreement? La Uefa, dopo il periodo di pausa concesso per le conseguenze economiche della pandemia Covid, riproporrà una versione aggiornata del Fair Play Finanziario e l’Inter, così come molti altri club, dovrà rientrare nei parametri richiesti e verrà monitorata nei periodi che termineranno a giugno 2023, 2024 e 2025".