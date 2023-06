Il rinnovo di Simone Inzaghi, secondo quanto trapelato, non era tra gli argomenti affrontati ieri nell'incontro con il presidente Zhang e il management interista. In compenso, secondo Tuttosport, nei prossimi giorni è previsto un summit con Tullio Tinti, agente del tecnico. Lì sì che si dovrebbe parlare del prolungamento per un altro anno e sarà il momento in cui verrà chiusa definitivamente anche la questione Bastoni, destinato a rinnovare anch'egli con il club. Tinti cura infatti anche gli interessi del difensore.

