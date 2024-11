Benjamin Pavard sarà costretto a fermarsi per circa un mese, tornando a disposizione solo per la Supercoppa Italiana in Arabia Saudita. Potrebbe, scrive Tuttosport, fare le prove generali a Cagliari il 28 dicembre, ma poco cambia. Salterà quindi Fiorentina, Parma, Lazio e Como in campionato, Bayer Leverkusen in Champions e l'Udinese in Coppa Italia.

Secondo il quotidiano il primo per sostituire Pavard sarebbe Darmian e a ruota Bisseck, ma questo significherebbe non avere un alter ego per Dumfries, a meno di non rispolverare Buchanan che a Verona ha giocato qualche minuto. Lo spostamento di Bisseck a destra, invece, sbilancerebbe un po' il lato opposto dove il solo Carlos Augusto potrebbe far rifiatare Bastoni.

Oggi, intanto, è previsto il rientro in gruppo di Acerbi e Frattesi. Ai box Di Gennaro per un trauma distorsivo a un dito della mano sinistra. A Firenze potrebbe esserci Calligaris.