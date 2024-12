Davanti ai 52mila attesi oggi al Meazza per Inter-Udinese, l'Inter si presenterà con una veste molto diversa rispetto a quella vista a Roma contro la Lazio. Josep Martinez giocherà in porta, in difesa Darmian mentre sulla destra esordirà dal 1' Buchanan.

Non sarà in campo dall'inizio Palacios, che piace però a Inzaghi e alla società, tanto che ad oggi la società non è intenzionata a cederlo in prestito. Viene però giudicato ancora acerbo per poter partire titolare in una gara come quella odierna.

Per il resto il tecnico dovrebbe utilizzare Calhanoglu e non Asllani, mentre ai lati giocheranno Frattesi e Zielinski. A sinistra Carlos Augusto per Dimarco.