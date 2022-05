Trasferta da tocca e fuga parigina per Piero Ausilio che dopo Madrid si è concesso anche la finale di Champions di ieri nella capitale francese, dove si è recato per incontrare agenti, intermediari e club senza correre il rischio di essere particolarmente disturbato. Gli incontri per il ds neazzurro non si sono fermati a Giovanni Carnevali, con il quale è stato pizzicato: l'argomento principale del viaggio all'ombra delle Torre Eiffel è stato quello legato alle cessioni fa sapere Tuttosport che senza mezzi termini parla dell'obiettivo numero uno del mercato: trattenere Lautaro Martinez e possibilmente anche Alessandro Bastoni. Per il difensore resta in pole position il Tottenham di Antonio Conte, presto futuro club di Ivan Perisic, ma l'operazione per gli Spurs non è semplice: "l’Inter vuole incassare 60 milioni" specie facendo fede all'eventuale e possibile asta alla quale parteciperebbe anche il Chelsea, più che semplicemente interessata al 95 nerazzurro per il post-Rudiger.