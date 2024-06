Tuttosport avanza oggi un nome importante per il ruolo di quinta punta dell'Inter in vista del prossimo anno. La via per Albert Gudmundsson è impervia, per i costi (40 milioni), la concorrenza e i guai personali del giocatore. Non essendoci budget per tutto si aspetterà un'occasione a fine mercato e in tal senso va monitorata la situazione di Memphis Depay, svincolato dall'Atletico Madrid e che negli ottavi contro i nerazzurri segnò una rete fondamentale per i colchoneros.