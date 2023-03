Dopo le notizie emerse ieri riguardo al mancato pagamento da parte di Digitalbits della terza rata promessa all'Inter per gli accordi firmati, il tema del main sponsor diventa ancora più centrale. "Il club ha cercato un altro sponsor durante la sosta invernale, ma alla fine ha deciso di rinviare la decisione sul nuovo partner all’estate per trovare la soluzione migliore a livello economico (l’obiettivo è 30 milioni a stagione) - si legge su Tuttosport -. La dirigenza si sta rivolgendo principalmente all’area medio-orientale e fra le aziende emerse nei giorni scorsi è uscito anche il nome di Turkish Airlines, la compagnia aerea diventata anche sponsor della Champions League in questa edizione.