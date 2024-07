Ci sono anche Robert Renan e Johan Vasquez tra i profili seguiti dall'Inter per puntellare la difesa. Lo conferma anche Tuttosport, ribadendo che per il brasiliano l'ostacolo principale è legato al prezzo vista la clausola rescissoria da 26 milioni e la valutazione di 20 da parte dei russi, anche se potrebbero aprirsi possibilità di agevolazioni sulla formula del trasferimento e sui tempi di pagamento. Si tratterebbe comunque di un investimento importante e non in programma prima del ko di Buchanan, ma l'arrivo del brasiliano permetterebbe al club di mettere le mani su un talento a cifre vantaggiose e di iniziare a svecchiare la difesa in ottica futura. "Per questo motivo - nonostante i costi molto alti - il file è stato posto dall’area tecnica all’attenzione della proprietà", spiega TS.

Da seguire con attenzione anche il messicano del Genoa: secondo il quotidiano torinese l'affare potrebbe andare in porto "a fuoco lento".

