Analisi delle grandi manovre nella difesa dell'Inter sulle pagine di Tuttosport che si sofferma sui possibili movimenti nel mercato estivo quando Marotta sarà chiamato a mettere mano a un reparto in costante fermento. Noto l'addio di Skriniar in direzione PSG, c'è anche da risolvere il caso De Vrij con l'olandese in scadenza tentato da Villarreal e MLS. Avanti tutta, invece, per la conferma di Acerbi, per il quale i nerazzurri proveranno a strappare un accordo vantaggioso alla Lazio.