Praticamente sfumato Anatolij Trubin, a un passo dal Benfica, e appurato che Bento è fuori portata a livello economico, l'Inter sta pensando ad Emil Audero per completare il reparto portieri, che oggi si arricchirà ufficialmente di Yann Sommer. I dirigenti nerazzurri hanno in mente un'operazione low cost e, infatti, spingono per il prestito con diritto di riscatto, mentre la Samp vorrebbe cedere il giocatore a titolo definitivo. La carta vincente potrebbe essere Filip Stankovic: non va esclusa, secondo Tuttosport, una proposta di scambio di prestiti tra i due portieri.