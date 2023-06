La settimana alle porte, in casa Inter, sarà dedicata principalmente alle cessioni. Lo scrive Tuttosport nel suo punto di mercato odierno, partendo da Marcelo Brozovic: il croato già entro domani dovrà scegliere se dire sì ai soldi dell’Al-Nassro aspettare il Barcellona. La richiesta nerazzurra resta di 25 milioni per il cartellino, anche perché l'obiettivo del club è portare a casa circa 90 milioni. Altri 15 potrebbero arrivare da Robin Gosens, mentre il doloroso addio di André Onana ne potrebbe portare in cassa 50 più bonus: l'agente del portiere, Albert Botines è stato a Manchester per capire le intenzioni dello United e presto potrebbe portare l'offerta sul tavolo dell'Inter.

Ad ogni uscita corrisponderà un'entrata, con Davide Frattesi primo obiettivo per il centrocampo. Nel caso in cui dovesse sfumare, restano due possibili strade. "Inzaghi vorrebbe Milinkovic-Savic, l’unico giocatore che ha espressamente richiesto, ma per ragioni economiche (Lotito chiede 40 milioni, il serbo un ingaggio da big) l’Inter potrebbe virare su Teun Koopmeiners che ha comunque uno stipendio più abbordabile" scrive TS, che per porta fa invece i nomi di Sommer e soprattutto Mamardashvili, valutato 25 milioni dal Valencia. Idee chiare anche per la fascia sinistra. "Anche qui l’Inter ha le idee chiare e ha già mosso i suoi passi verso Carlos Augusto (6 gol e 5 assist nell’ultimo campionato a Monza). Galliani è un ottimo interlocutore di mercato e al Monza potrebbe interessare pure un giovane, anche se l’intenzione primaria da parte dell’ad è quella di monetizzare dalla cessione di uno dei gioielli più splendenti della casa".

