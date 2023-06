Rinforzare la rosa bilanciando entrate e uscite, ma senza cedere big. Il piano dell'Inter sul mercato è chiaro e descritto oggi anche da Tuttosport. I primi milioni incassati (dal riscatto di Pirola da parte della Salernitana e dall’acquisto di Zaniolo da parte del Galasataray) sono stati utilizzati per prender Acerbi (4 milioni alla Lazio) e Bisseck (7 milioni in due rate).

Uno dei grandi obiettivi in entrata è Frattesi, ma con il Sassuolo appaiono difficili formule creative: oltre all'inserimento di Mulattieri (valutato 5 milioni in una trattativa da 35 complessivi) servirà piazzare anche Gosens. "Il tedesco - valutato 20 milioni - piace a Union Berlino e Wolfsburg, ma i tempi della trattativa potrebbero richiedere un’eccezione da parte di Steven Zhang onde evitare che con la Juventus (pure lei forte su Frattesi) possa ripetersi in fotocopia la beffa subita per Bremer - si legge -. Su Carlos Augusto l’Inter invece non ha una concorrenza così agguerrita, ma comunque non troverà tappeti rossi: il Monza intende monetizzare dalla cessione del suo gioiello e difficilmente accetterà uno scambio alla pari con Sensi (pallino di Galliani). Piuttosto potrebbe essere imbastita una operazione simile a quella con il Sassuolo per Frattesi (un giovane, Franco Carboni?, più soldi) senza però avere la Juve pronta a mandare all’aria il piano, il che non è poco".

In attacco il sacrificabile è invece Correa, oltre al risparmio dell’ingaggio di Dzeko destinato in Turchia.

