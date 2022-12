Sebastiano Esposito può tornare in Italia dopo una parte di stagione in prestito all'Anderlecht. Secondo quanto risulta a Tuttosport, infatti, per l'attaccante di proprietà dell'Inter non è da escludere un immediato futuro in Serie B: il classe 2002 sarebbe uno degli obiettivi del Modena, a caccia di una nuova punta da regalate al tecnico Tesser.

