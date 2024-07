Con un anno d'anticipo, l'Inter comincia a lavorare sui profili che potrebbero svincolarsi nel 2025. Una strategia, come spiega Tuttosport, che ha portato a definire gli arrivi di Zielinski e Taremi proprio dalla giornata di oggi e che negli anni scorsi sono valsi innesti come Thuram, Onana, Mkhitaryan, Calhanoglu.

Antenne dritte in ogni reparto, ma soprattutto in quello dei difensori, visto che Acerbi sarà in scadenza e avrà 37 anni e che De Vrij ne ha 33. Stesso discorso a destra non solo per la carta d'identità di Darmian (a dicembre saranno 35) ma anche perché sia l'azzurro che Dumfries sono in scadenza nel 2025. L'olandese però rinnoverà oppure verrà ceduto. Già per l'immediato, nel caso in cui Dumfries dovesse partire, si guarda a Sugawara e a Wan-Bissaka ed entrambi potrebbero arrivare anche tra un anno visto che sono in scadenza, così come il giovane Yan Couto, di proprietà del Manchester City e reduce dal prestito al Girona. Richiestissimo è invece Geertruida del Feyenoord, ma verrà ceduto quasi sicuramente in questa sessione.

Quanto ai centrali invece i nomi sono quelli di Zouma del West Ham, Tah del Bayer Leverkusen (ma il Bayern Monaco lo vuole ora) e Boscagli del Psv Eindhoven, oltre a Bijol dell'Udinese il cui contratto scade però nel 2027.