Ci sono ancora 24 giorni per trovare una soluzione al caso Chiesa. Come spiega Tuttosport, l'Inter è in una posizione d'attesa. Il giocatore piace, Ausilio aveva pensato a lui già quando era alla Fiorentina e intriga sia perché ha il contratto in scadenza nel 2025, ma anche perché gli infortuni di Taremi e Arnautovic hanno riaperto la questione attaccanti in casa nerazzurra.

Chiesa, si legge, non è Gudmundsson ma con Allegri si è adattato a giocare da seconda punta. In ogni caso i nerazzurri non hanno fretta. La quinta punta eventuale sarà un'occasione di fine mercato e la proposta di scambio con Frattesi (20 milioni più Chiesa nell'idea bianconera) non scalda. Piuttosto l'idea sarebbe quella di presentarsi a fine mercato, attorno al 30 agosto, con 10 milioni o poco più. I bianconeri non possono scendere sotto i 15 per non generare una misuvalenza. E sullo sfondo c'è sempre la Roma, pronta a mettere sul piatto 15-18 milioni più El Shaarawy, con un contratto al giocatore di 6 milioni bonus compresi. A ore le parti si riaggiorneranno.