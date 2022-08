La situazione di Denzel Dumfries è ancora in bilico. Valutato 45 milioni dall'Inter, ha davanti un'offerta da 25 del Chelsea per il cartellino. Trattativa, quindi, ben lontana dall'essere chiusa ma per la quale va verificato l'eventuale rilancio. I Blues pensano anche a Casadei, ma i nerazzurri lo lascerebbero partire solo a 20 milioni (senza recompra).

Stallo anche per Skriniar e il PSG. Non è escluso però che gli 80 milioni richiesti dall'Inter arrivino proprio dla Chelsea, che sta cercando un centrale allo stesso modo.