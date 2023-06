Roberto De Zerbi, allenatore del Brighton, e Piero Ausilio, direttore sportivo dell'Inter, sono stati a cena nei giorni scorsi a Milano. Nulla che riguardi il futuro del tecnico o del club, almeno nell'immediato.

"Certo è però che il ds nerazzurro apprezza parecchio l’operato di De Zerbi. Non da “oggi”, ma dagli anni in cui l’allenatore bresciano aveva fatto così bene al Foggia e si era poi consolidato al Benevento prima e al Sassuolo poi - riporta Tuttosport - Personalità, capacità e apprezzamento corrisposto: in futuro certamente dunque De Zerbi potrà essere un profilo in orbita Inter".