Valentin Carboni viaggia spedito verso Marsiglia. Il gioiello argentino lascerà l'Inter in prestito oneroso con diritto di riscatto e contro riscatto a favore del club nerazzurro, con una valutazione complessiva che si aggirerà sui 35-36 milioni di euro: l'OM - secondo quanto risulta a Tuttosport - ne verserà uno per il prestito oneroso ma, nel caso in cui i francesi decidessero di tenere l'ex Monza, l'Inter avrà "la possibilità di riportarlo a casa pagando una sorta di premio di valorizzazione (circa 4-5 milioni)".

