Secondo quanto riportato oggi da Tuttosport, la scelta di Gleison Bremer di rinnovare il contratto con il Torino è stata figlia di un accordo con il club granata. "La cessione di Bremer non è un pour parler. Né un gentlemen’s agreement. È un vero e proprio patto ratificato, tra il giocatore e la società. Cairo conta di lanciare e alimentare un’asta, ma il giocatore e i suoi procuratori «di qualità» vogliono essere certi al 100% di un trasferimento a fine stagione: perché la faccenda Nkoulou se la ricordano pure loro. Ergo, se arriveranno più proposte, il Torino sarà libero di scegliere e accettare la più vantaggiosa (a oggi, il Milan resta davanti a Juventus, Inter e Napoli, salvo varie ed eventuali dall’estero). Se però questa corsa al rialzo non si verificherà - ed ecco il patto fra le parti, che vale come una clausola rescissoria - il primo pretendente gradito a Bremer che offrirà almeno 25 milioni se lo porterà a casa".