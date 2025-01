Arrivano novità sul fronte Juma Bah per quel che riguarda l'Inter. Su Tuttosport si legge che sul ragazzo è forte il Manchester City, mentre per i nerazzurri è impossibile un affare a gennaio, dato lo status da extracomunitario. Servirebbe una sinergia con un altro club di A, ma non il Monza che ha preso Lekovic. L'affare per il 18enne difensore del Valladolid è tutto da sviluppare.

