Come già circolato nelle scorse ore, giovedì sera fra gli spettatori di Roma-Salisburgo all'Olimpico c’era anche il ds nerazzurro Piero Ausilio . Anceh secondo Tuttosport il mirino del dirigente dell'Inter era puntato sugli austriaci: oltre ad Okafor e Kjaergaard , il giornale torinese parla di interesse anche per Seiwald, Sucic e Gourna-Douath .

Ma tra i giocatori osservati con maggiore attenzione ci sarebbe anche il difensore francese classe 2000 Oumar Solet. "Le prestazioni con Milan e Roma non sono state buone, ma il giocatore è interessante e per caratteristiche fisiche (192 cm) e tecniche (è destro di piede), potrebbe essere uno dei candidati a sostituire Skriniar - scrive TS -. La scorsa estate aveva pensato a lui il Torino che arrivò a offrire 10 milioni senza trovare però l’accordo col Salisburgo (che ne chiedeva almeno 12). Oggi la valutazione del francese si aggira sui 15 milioni, una cifra che potrebbe rientrare nei parametri di spesa dell’Inter che di sicuro non potrà andare a investire 30 o più milioni per l’erede dello slovacco".

