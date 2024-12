Gara importante questa sera per Taremi e Arnautovic contro l'Udinese. Secondo Tuttosport i due giocheranno titolari oggi contro i friulani, alla ricerca di un gol e una prestazione per rispondere alle sollecitazioni di Inzaghi, della società e dei tifosi.

In particolare Taremi vuole concludere al più presto il periodo di apprendistato per tornare alle medie a lui congeniali negli anni del Porto. Vale lo stesso per Arnautovic, uomo spogliatoio che finora non ha trovato, nella sua seconda avventura nerazzurra, la scintilla per farlo scattare.

A gennaio l'austriaco potrebbe cambiare aria, anche se il contratto in scadenza a giugno può essere unilateralmente esteso dall'Inter fino al 2026. Se però Arnautovic dovesse partire a gennaio, Correa prenderebbe il suo posto in lista Champions.