Il nuovo obiettivo di mercato del Torino per l'attacco è diventato Marko Arnautovic. Primi sondaggi, secondo Tuttosport, già sviluppati con il dt granata Vagnati convinto di aver aperto un possibile canale proficuo per il giocatore.

Ai granata serve un centravanti, in assenza del lungodegente Zapata. Simeone non sembra raggiungibile (servono 15 milioni cash) e Beto potrebbe essere ceduto a gennaio dall'Everton, ma alla Roma. Ecco quindi l'idea Arnautovic, in scadenza a giugno e che quindi potrebbe partire a costi non altissimi. Dovrebbe però accettare di ridursi l'ingaggio da 3,5 almeno fino a 2 milioni a stagione.