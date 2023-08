In attesa di novità dal Bayern Monaco per Benjamin Pavard, l'Inter inizia a muoversi a caccia di alternative nel caso in cui i bavaresi non dovessero liberare il francese perché senza sostituto.

Secondo le informazioni raccolte da TMW, i nerazzurri avrebbero riallacciato i contatti per Perr Schuurs del Torino, profilo particolarmente apprezzato da Inzaghi e dalla dirigenza. L'olandese è la prima alternativa a Pavard.

