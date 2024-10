Lo Spezia è al lavoro per rinnovare il contratto di Nicolò Bertola, difensore centrale classe 2003 nel giro della Nazionale U21, accostato nelle ultime settimane anche all'Inter sul mercato.

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb è in programma un incontro tra il club e l'entourage del giocatore intorno alla metà di novembre per rinnovare l'attuale contratto in scadenza nel 2025. Da capire l'eventuale inserimento anche di una clausola rescissoria. Un'eventuale promozione potrebbe ribaltare le carte in tavola e il futuro dello stesso giocatore, in caso di Serie A Bertola potrebbe continuare la sua avventura allo Spezia.