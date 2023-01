Nelle ultime ore il Chelsea ha sondato il terreno per Nicolò Barella, vedendosi però sbattere la porta in faccia dall'Inter. Lo sostiene TMW, riferendo che i Blues si sono mossi vista la probabile uscita di Jorginho e le difficoltà nel trovare l'accordo col Benfica per Enzo Fernandez. Il Chelsea ha quindi "sondato la disponibilità dell'Inter nel cedere il centrocampista trovando però un secco no da parte di Ausilio e Marotta", si legge.

