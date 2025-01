Dopo l'infortunio rimediato durante la semifinale di Supercoppa con l'Atalanta, Marcus Thuram si è sottoposto oggi agli esami esami strumentali che hanno evidenziato una lieve elongazione agli adduttori della coscia sinistra. Un verdetto che non lascia dubbi sull'assenza del francese nella finale di lunedì che l'Inter disputerà contro i cugini del Milan.

Per il derby della Madonnina a Riad, Simone Inzaghi dovrà scegliere il compagno di reparto del capitano, e secondo Sportmediaset il favorito ad affiancare Lautaro nella stracittadina di Supercoppa per prenderne il posto è Taremi, subentrato proprio al Tikus contro l'Atalanta, ma secondo le ultime indiscrezioni dall'Arabia, nelle ultime ore sembrano salite le quotazioni di Correa.

Nessun problema invece per Alessandro Bastoni, uscito per affaticamento durante il secondo tempo del match con la Dea: il difensore di Inzaghi ha già recuperato e nel derby sarà regolarmente in campo.

