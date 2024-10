L'Inter lavora seriamente su Jonathan Tah per rinforzare la difesa dell'immediato futuro. Il possente centrale tedesco ha il contratto in scadenza con il Bayer Leverkusen il prossimo giugno ed è un potenziale parametro zero in vista del mercato estivo, ma non è escluso che il club nerazzurro possa provare ad accelerare la pratica.

Secondo SportMediaset, infatti, dalle parti di Viale della Liberazione "stanno pensando di anticipare già a gennaio il suo arrivo a Milano pagando un piccolo indennizo" al club tedesco. C'è comunque da battere una fitta concorrenza.

