Si respira ottimismo attorno al rinnovo di contratto di Milan Skriniar con l'Inter. Stando alle informazioni in possesso dei giornalisti di Sportmediaset, l'intenzione del club nerazzurro è quella di mettere sul tavolo un'offerta d'ingaggio da 6,5 milioni di euro a stagione che con i bonus potrebbe avvicinarsi ai 7 che chiede il centrale slovacco, sulla falsariga di ciò che percepiscono gli altri big in rosa, come Lautaro Martinez e Marcelo Brozovic.