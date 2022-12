Giovedì sarà tempo di test contro la Reggina per l'Inter, con Romelu Lukaku che, a meno di sorprese, sarà nella lista dei convocati di Inzaghi. Lo riporta Sport Mediaset, aggiungendo che le condizioni di Big Rom sono sotto osservazione da parte della società: il club vuole capire se il belga è davvero ancora in grado di fare la differenza. "Questa valutazione può trasformarsi in un risvolto di mercato, con il rinnovo del prestito dell’attaccante tutt’altro che blindassimo" viene riferito. Intanto ad Appiano iniziano a rivedersi anche i nazionali: oggi rientrano a Milano gli olandesi Dumfries e De Vrij, mentre a fine mese toccherà a Lautaro Martinez e Brozovic.