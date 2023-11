Non solo Tiago Djalo: l'Inter è in cerca di rinforzi per la propria difesa da pescare possibilmente nel mercato dei free agent e Sport Mediaset mette in evidenza un nome nuovo. Oltre all'interesse per il portoghese in scadenza di contratto col Lille, il club nerazzurro sta osservando con particolare attenzione Bruno Mendez, difensore centrale uruguayano classe 1999, di proprietà del Corinthians dal quale però si svincolerà il prossimo 31 dicembre.

