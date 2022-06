Romelu Lukaku ha tutta l'intenzione di tornare nella Milano interista. Lo sottolinea anche Sport Mediaset, che evidenzia come la società nerazzurra stia tenendo al momento un basso profilo pur avendo apprezzato la volontà dell'attaccante. Registrata la sua disponibilità, lo scoglio è il Chelsea. La punta cercherà di far capire ai Blues che l'unica via percorribile per rivalutare un patrimonio costato 115 milioni di euro l'estate scorsa è quella del prestito.