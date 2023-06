Cresce sempre di più l'attesa per sabato sera e per la grande finale di Istanbul dove, attendendo l'arrivo dell'Inter che partirà nel primo pomeriggio di domani, iniziano ad arrivare i pezzi da novanta della storia e della società nerazzurra. L'ex capitano, nonché vicepresidente, della Beneamata Javier Zanetti, pianificato per oggi, è arrivato da poco nella città turca come rende noto Sportmediaset.