Simone Inzaghi, secondo quanto riportato da Sportmediaset, non ha ancora sciolto l'unico dubbio di formazione in vista della sfida di questa sera in programma a San Siro tra Inter e Porto. Dzeko e Lukaku si contendono infatti la maglia da titolare per affiancare in avanti Lautaro Martinez: la decisione verrà presa nelle prossime ore. Zero dubbi sui restanti 10: davanti ad Onana si ricompone il terzetto difensivo Skriniar-Acerbi-Bastoni. Darmian e Dimarco sulle corsie esterne, Calhanoglu in cabina di regia: Mkhitaryan e Barella ai suoi lati, solo panchina per Brozovic.