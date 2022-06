La palla passa nelle mani dell'Inter che deve trovare la giusta formula per riportare a Milano Big Rom: il belga potrebbe parlare direttamente in prima persona con il nuovo proprietario del Chelsea per strappare il via libero definitivo.

Nelle prossime ore è prevista anche l'accelerata decisiva per chiudere l'affare Dybala ed evitare l'insidia Atletico Madrid. In attacco potrebbe uscire qualcuno oltre a Sanchez, al momento Lautaro ha più mercato di Correa. Capitolo Bastoni: il difensore nerazzurro non ha alcuna intenzione di lasciare Milano durante questa finestra di mercato.