Bastoni ma non solo. Secondo quanto riportato da Sportmediaset anche Giorgio Scalvini è pronto in giornata a rinnovare il suo contratto con l'Atalanta. Per il difensore classe 2003 è in arrivo un adeguamento, nel pomeriggio è previsto un incontro con la dirigenza della Dea. Per l'Inter Scalvini resta il primo obiettivo per la difesa, il suo costo si aggira sui 35 milioni di euro. Fabbian, centrocampista di proprietà nerazzurra in prestito alla Reggina, potrebbe rientrare nell'affare, ma un eventuale approdo in semifinale di Champions League potrebbe agevolare la strategia dell'Inter.