A meno di tre ore da Inter-Empoli, Simone Inzaghi sembra aver sciolto definitivamente l'unico dubbio di formazione che si trascina da qualche giorno: la scelta del partner offensivo di Lautaro Martinez. Dalle informazioni di Sky Sport, dovrebbe essere Joaquin Correa ad affiancare il Toro, formando una coppia tutta argentina. Per l'ufficialità bisognerà aspettare la riunione tecnica pre-gara, ma le indicazioni che arrivano dal ritiro sono queste. Di conseguenza, in ottica finale di Coppa Italia di mercoledì sera, il tecnico piacentino dovrebbe dare spazio a Edin Dzeko. Confermato il resto dell'11 titolare, con Dimarco braccetto di sinistra in difesa e Dumfries come quinto di destra.