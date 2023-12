E' terminato attorno alle 17 circa l'allenamento della vigilia dell'Inter, andato in scena ad Appiano Gentile, prima della sfida con il Genoa che chiuderà il 2023 nerazzurro. Una seduta dalla quale filtra un'indiscrezione sulla formazione che Simone Inzaghi sta pensando di schierare domani al Ferraris: ebbene, stando a Sky Sport, nel ballottaggio in difesa, Yann Bisseck parte leggermente in vantaggio su Benjamin Pavard per completare il terzetto con Francesco Acerbi e Alessandro Bastoni davanti a Yann Sommer. Quanto alle condizioni degli acciaccati, come già annunciato, non parteciperanno alla trasferta ligure né Federico Dimarco né Lautaro Martinez, al contrario di Denzel Dumfries che torna tra i convocati a 25 giorni dall'infortunio patito al Maradona di Napoli. .

