Sono ore cruciali per il calciomercato dell'Inter. Secondo quanto riportato da Sky Sport, potrebbe arrivare domani la prima offerta del Manchester United per Onana. Il pacchetto della porta è tutto da definire e ogni discorso resta ancora aperto, a partire da Handanovic. Non è escluso che l’Inter possa tornare a bussare alla sua porta.

L'Al-Nassr intanto non molla Brozovic, ma il centrocampista croato non ha ancora aperto alla possibilità di andare in Arabia. Il Barcellona resta sullo sfondo, ma deve cedere prima di poter avviare i colloqui con l'Inter.