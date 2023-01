Sono diverse le fonti secondo le quali sarebbe in programma per i prossimi giorni un meeting tra l'Inter e l'entourage di Milan Skriniar, difensore centrale, centrale non solo per ruolo ma anche per importanza all'interno della squadra di Simone Inzaghi in campo quanto nello spogliatoio. Incontro che però Gianluca Di Marzio smentisce durante la puntata odierna di Calciomercato L'Originale. Secondo l'esperto di mercato il club di Viale della Liberazione non solo sull'agenda di Marotta e Ausilio non compare alcun incontro già fissato, ma non sembra neppure esserci stato nelle scorse ore come si vociferava.