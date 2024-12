Marcus Thuram guiderà l'attacco dell'Inter contro il Parma, per la sua prima volta da avversario dei ducali, lì dove giocò il padre Lilian a cavallo tra gli anni '90 e i 2000. Il francese farà coppia con Lautaro Martinez in una formazione che non cambia rispetto alle indicazioni offerte ieri da Sky Sport: spazio quindi alla stessa formazione scesa in campo a Firenze, con Denzel Dumfries a destra e Yann Bisseck confermato in difesa. Inzaghi ha ricavato garanzie da questo gruppo e quindi propone la stessa lineup. In panchina si rivedrà Carlos Augusto.

