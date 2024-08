Sembrava tutto definito, e invece la trattativa per il passaggio al Sassuolo di Ionut Radu pare aver subito una frenata letale, al punto che l'affare è bloccato quasi definitivamente. Secondo Sky Sport, in questi ultimi minuti c'è uno stop all'operazione alquanto brusco: formalmente è tutto in stand-by, ma a quanto pare ci vorrebbe un enorme sforzo per rimettere la questione in piedi. Uno spiraglio nel quale potrebbe inserirsi la Sampdoria, ancora interessata all'estremo difensore rumeno.

