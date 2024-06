Nelle ore in cui inizia l'era di Raffaele Palladino alla Fiorentina arriva un retroscena sui Viola e un giocatore delI'Inter. Come riportato da Sky Sport, i toscani quest'anno hanno avuto diversi problemi in attacco e per questo si erano guardati attorno. E tra i giocatori sondati c'era anche Marko Arnautovic: era stata presentata una richiesta di prestito all'Inter, ma lo stesso club nerazzurro non avrebbe poi saputo come sostituire l'austriaco.

Secondo l'emittente, il nome di Arnautovic adesso potrebbe tornare d'attualità per i Viola che stanno sondando anche Andrea Colpani, avuto da Palladino al Monza e seguito da diversi club tra cui Inter e Juventus.