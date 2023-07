La forbice tra domanda e offerta nella trattativa per André Onana tra Inter e Manchester United si è ridotta e non di poco. Secondo SkySport24, infatti, il Manchester United ha fatto capire, tramite intermediari, che per Onana può arrivare a 52 milioni bonus compresi, quindi 2 milioni in più rispetto ai 50 di ieri. L'Inter tiene duro e continua a chiedere 60 milioni per il camerunese, ma è chiaro che si sta andando spediti verso l'approdo di Onana in Premier League. "Sensazione? Nel giro di pochi giorni si chiude", dicono a Sky.

Poi, come già rivelato, i nerazzurri andrebbero dritti su Trubin (10 milioni) e Sommer (6 milioni) più Di Gennaro come terzo portiere. E senza dimenticare il ritorno di Lukaku che resta un tema forte.

